La Juventus Under 23, prossima avversaria della Ternana nella finale di Coppa Italia di serie C, in via precauzionale, non si allena con la prima squadra dopo aver incontrato, domenica scorsa la Pianese: un giocatore della formazione toscana, che peraltro non è stato schierato durante la partita, è infatti risultato positivo al test del coronavirus. Tutta la Pianese , formazione di Pancastagnaio, è stata messa in quarantena. Il calciatore risultato positivo al test è ricoverato, in isolamento, nel reparto malattie infettive dell’ospedale di Siena.

Per quanto riguarda la Juventus under 23, al momento, non è stato preso alcun provvedimento se non quello di non far allenare la squadra insieme a Ronaldo & Co. Nessun calciatore della formazione bianconera under 23, comunque, presenta sintomi che possono far temere un contagio.