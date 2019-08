Una beffa atroce per Gabriele Marchetti, il concorrente di 54 anni rimasto gravemente ferito durante la registrazione di una puntata di Ciao Darwin 8, lo scorso aprile. Come si ricorderà Marchetti fu vittima di una rovinosa caduta sui rulli del genodrome. Le sue condizioni sono apparse da subito gravi e, purtroppo, la prima diagnosi è stata confermata in ospedale. Marchetti è rimasto paralizzato.

La querela contro Mediaset, pertanto, è stata firmata dalla moglie. Secondo il “Corriere della Sera” la querela è nulla e l’azione legale è bloccata. L’articolo 590 del codice penale prevede, infatti, come atto valido per l’avvio di una inchiesta per lesioni gravissime, il deposito di un documento firmato dalla parte offesa. Ma Gabriele Marchetti non era (e non è) in grado di firmare pertanto la firma l’ha apposta la moglie. In questo modo, però, il documento perde efficacia giuridica. Per essere valido Marchetti dovrebbe essere incapace di intendere e volere, in realtà è lucidissimo. La stessa Procura di Roma non sa come superare questa situazione.

