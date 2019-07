“Non possiamo far finta di nulla, non possiamo far finta che nulla sia successo in questo studio, ieri sera. Non possiamo non chiedere scusa per ciò che è successo ieri, soprattutto perché è inqualificabile, non è giustificabile, soprattutto è lontano dalla cifra stilistica della nostra trasmissione che ci ha portato spesso a contrapporre opinioni diverse ma nel rispetto e nell’educazione. Ci ha portato ad essere programma leader della fascia serale di informazione. E allora vi chiediamo scusa per aver fatto sedere allo stesso tavolo Giampiero Mughini e Vittorio Sgarbi, due persone mature, di una cultura sconfinata, due personaggi televisivi che da anni entrano nelle vostre case. Il 2 luglio erano qui, in questo stesso studio e non è successo nulla. Questo anche per smontare chi ci accusa di aver cercato lo scontro. A Giampiero Mughini che ci accusa di aver perso la voce – sottintendendo che non abbiamo potuto o voluto ciò che è successo – diciamo che sia lui, sia Vittorio Sgarbi, purtroppo, hanno perso il controllo.”

Così Giuseppe Brindisi, ieri sera, ha iniziato “Stasera Italia”, dopo la clamorosa rissa che ha visto protagonisti Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini, con Sgarbi che ha lanciato perfino una poltrona contro il suo interlocutore. Mughini, fra l’altro ha abbandonato lo studio mentre Sgarbi è rimasto fino alla fine.

Dal punto di vista degli ascolti quanto accaduto un po’ ha influito, anche se non lo possiamo dare per scontato. Fatto è che, ad esempio, rispetto alla puntata di lunedì il programma ha avuto 300 mila spettatori in più e 1,5% di share in più. E’ stato visto da 1.271.000 spettatori, share 6,96%

In prima serata vince SuperQuark ma è “Manifest” a tenere alta la tensione degli appassionati della serie americana. Che sta virando sempre più sul Thriller. La fuga del piccolo Call mette tutti in apprensione, all’inizio si è temuto un rapimento.Lui, infatti, è depositario (a sua insaputa) di molte verità. E’ il “Sacro Gral” che i servizi segreti stanno cercando. Era sul volo 828 (insieme al padre e alla zia) scomparso e ricomparso dopo 5 anni e mezzo. Ora si è aggiunto un altro mistero. Call e sua zia Michela, in pratica, hanno portato alla salvezza un uomo, perso nella tormenta. Questo uomo stava facendo jokking, solo che era scomparso due anni prima mentre per lui sono passati soltanto 15 giorni. Un altro mistero, un altro fatto inspiegabile..

L’AUDITEL DI MERCOLEDI’

1) Scienza, “SuperQuark” , Rai1: 1.783.000 spettatori (share 11,01%) .. “TecheTecheTè” è stato visto da 2.897.000 spettatori (share 16,10%)

2) Serie TV, “Manifest”, Canale5: 1.596.000 spettatori (share 10,13%) .. “Paperissima Sprint” è stata vista da 2.562.000 spettatori (share 14,45%)

3) Cronaca, “Speciale Chi l’ha visto?” , Rai3: 1.368.000 spettatori (share 8,19%)

4) Show, “Battiti – Live”, Italia1: 1.183.000 spettatori (share 8,41%)

5) Talk Show, “In Onda”, La7: 1.005.000 spettatori (share 5,52%)

6) Serie Tv, “Elementary”, Rai2: 941.000 spettatori (primo episodio, share 5,05%) , 915.000 spettatori (secondo episodio, share 5,44%)

7) Teatro, “I Legnanesi”, Rete4: 744.000 spettatori (share 4,92%)

8) Film, “Un amore di testimone”, Canale Nove: 459.000 spettatori (share 2,70%)

9) Film, “La verità negata”, Rai Movie: 387.000 spettatori (share 2,20%)