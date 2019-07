Rai1 ha dedicato una intera giornata allo storico sbarco dell’uomo sulla luna. L’ha chiamata proprio “Moonday” perché nella notte fra il 20 e il 21 luglio del 1969 Neil Armstrong e Buzz Aldrin posero i loro piedi sulla luna e piantarono la bandiera americana. Nella navicella spaziale c’era rimasto l’altro astronauta Micheal Collins.

La serata è stata condotta dagli Angela, padre e figlio, Piero e Alberto che sono tornati a lavorare insieme dopo tanti anni. E proprio da Piero Angela abbiamo appreso un particolare curioso: il direttore del lancio dell’Apollo11 , era un italiano, tale Rocco Petrone, originario della Basilicata. Lui era nato in America dove i suoi si erano trasferiti 3 anni prima della sua nascita. Famiglia povera, con tanti sacrifici, Rocco Petrone era riuscito a laurearsi in ingegneria aerospaziale e ad entrare nella Nasa dove aveva scalato tutte le posizioni di vertice. E’ stato lui a portare gli uomini sulla luna perché poi è diventato direttore di molti altri progetti spaziali.

E’ stata rievocata, con Tito Stagno, quella incredibile notte che fu vissuta nello studio 3 della Rai, in via Teulada. Si trattò della prima (Piero Angela ha precisato che si trattava della seconda) lunghissima diretta durata ben 28 ore. L’anno precedente- ha detto Angela senior – ce ne fu un’altra di maratona televisiva, dedicata all’omicidio di Bob Kennedy. Tito Stagno ha ricordato come a pochissimo dall’allunaggio scomparve il collegamento video e lui dovette improvvisare una radiocronaca. Famoso il battibecco con Ruggero Orlando che si trovava a Houston. Conclusione: Tito Stagno dette l’annuncio dell’allunaggio con 50 secondi di anticipo. Ruggero Orlando con 11 secondo di ritardo. Il tutto avvenne alle 4,56 del 21 luglio 1969.

Riproposte le immagini in diretta dell’allunaggio con Neil Armostrong che pronuncia la frase che rimarrà scolpita per sempre: “Un piccolo passo per l’uomo, un grande balzo per l’umanità.” Ancora emozionante.

L’AUDITEL DI SABATO

1) Moonday, “Speciale Ulisse – Quella notte sulla luna”, Rai1: 2.479.000 spettatori (share 18,14%) .. Lo speciale “TecheTecheTè – Colpo di luna” è stato visto da 2.585.000 spettatori (share 17,85%)

2) Show, “Ciao Darwin 7 – La resurrezione”, Canale5: 1.832.000 spettatori (share 14,71%) .. “Paperissima sprint” è stata vista da 2.182.000 spettatori (share 15,07%)

3) Film, “La doppia vita di mio marito”, Rai2: 1.458.000 spettatori (share 9,86%)

4) Soap Opera, “Una vita”, Rete4: 865.000 spettatori (share 6,25%)

5) Film, “Jurassic Park 3”, Italia1: 723.000 spettatori (share 4,97%)

6) Film, “Adidas vs Puma”, Rai3: 615.000 spettatori (share 4,38%)

Nessuno degli altri programmi ha superato i 300 mila spettatori.