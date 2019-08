Lorella Cuccarini è tornata in Tv anche se non con uno show, lei che è nata come ballerina (scoperta da Baudo). Il nuovo corso sovranista di Rai1 interpretato dalla direttrice Teresa De Santis, che con un salto della quaglia che ha dell’incredibile, è passato in breve, dal MANIFESTO alla LEGA, ha affidato a lei e ad Angelo Mellone (e a Peppone) un programma che ci è sembrato un mix di “Sereno variabile”, “Linea blu” e “Meraviglie”, tutti programmi della stessa rete. Un viaggio in 5 puntate attraverso l’Italia denominato non a caso, “Grand Tour”. Prima tappa , la Puglia. Lo scrittore e giornalista Mellone si fa la via Francigena del Sud, quella che attraversa la Puglia. La Cuccarini (con Peppone) va alla ricerca delle curiosità, da Vieste a Bari vecchia, da Scorrano a Otranto, fino alla fine della terra, ovvero sia il tacco d’Italia, Santa Maria di Leuca. Mare blu, posti bellissimi, voglia di Puglia, verrebbe da dire. E, trovandosi in questa regione, potevano i nostri eroi dimenticarsi del re della Puglia? Assolutamente no, ecco, dunque, una visita nelle residenza monumentale di Al Bano a Cellino San Marco, qualcosa di straordinario. La Cuccarini si concede anche un ballo in piazza , a Otranto, sulle note “pizzica” della “Notte vola”.

I prossimi “Grand Tour” in Liguria, Lombardia, Veneto e Sardegna.

L’AUDITEL DI VENERDI’

1) Road Show, “Grand Tour”, Rai1: 2.038.000 spettatori (share 12,39%) .. “TecheTecheTè” è stato visto da 3.149.000 spettatori (share 17,87%)

2) Show, “La sai l’ultima? Reloaded”, Canale5: 1.914.000 spettatori (share 13,32%) .. “Paperissima Sprint” è stata vista da 2.623.000 spettatori (share 14,89%)

3) Serie Tv, “Chicago MED”, Italia1: 1.068.000 spettatori (share 7,01%)

4) Sport, Volley femminile, Italia-Kenya, Rai2: 998.000 spettatori (share 5,73%)

5) Film, “Die Hard – Duri a morire”, Rete4: 912.000 spettatori (share 6,31%)

6) Film, “Fiore”, Rai3: 911.000 spettatori (share 5,56%)

7) Show, “Fratelli di Crozza”, Canale Nove: 463.000 spettatori (share 2,70%)

8) Film, “Alaska”, Mediaset IRIS: 431.000 spettatori (share 2,60%)

9) Film, “La prova”, Rai4: 427.000 spettatori (share 2,50%)

10) Serie Tv, “TUT – Il destino di un faraone”, La7: 376.000 spettatori (share 2,57%)