Un concorrente manda su tutte le furie Maria De Filippi che lascia lo studio e lo insulta. Tutto accade quando protagonista diventa un certo Pietro Raparo, 72 anni, chiromante, maestro di yoga. Sarebbe andato a “Tu si que vales” a far vedere il suo” talento” (nessuno coglie l’ambiguità dell’affermazione). Già la maglietta che indossava era censurabile (e anche questo non gliel’ha fatto notare nessuno), c’era scritto: “m’assaggi”. Dopo di che si capisce che vuole andare a parare da un’altra parte quando ha sostenuto che per fare il suo numero aveva bisogno di una collaboratrice (da scegliere fra gli spettatori) che, però, fosse vergine e il suo stato di verginità fosse certificato. Una richiesta assurda, come è assurdo il personaggio, come è assurdo chi lo ha selezionato.

La De Filippi si infuria: “mo’ una si deve alzare e dire che è vergine…ma io dico ….per me lei può uscire subito, dopo la certificazione, passi lunghi e ben distesi…quando lei dice che cerca una vergine e vuole la certificazione, lei può uscire .. ma come le può venire in mente una caxxxta del genere.” La De Filippi abbandona lo studio. Il concorrente è invitato ad andarsene senza fare alcunché (credo sia la prima volta che accade una cosa simile).

Rudy Zerbi: “l’unica cosa che lei può fare, e lo dico seriamente, è quella di chiedere scusa e andarsene.”

Raparo accetta il consiglio e se ne va.

Torna la De Filippi e liquida l’intera vicenda così: “si è autocertificato che è un coglione?”

“Tu si que” ha vinto la serata. Rai1 ha riproposto la trasmissione andata in onda durante l’estate, il 20 luglio, per l’occasione dei 50 anni dello sbarco sulla luna.

L’AUDITEL DI SABATO 2 NOVEMBRE

1) Game Show, “Tu si que vales”, Canale5: 5.378.000 spettatori (share 28,63%) .. “Striscia la notizia” è stata vista da 3.985.000 spettatori (share 17,32%)

2) Scienza, “Ulisse, il piacere della scoperta – Quella notte sulla luna”, Rai1: 2.248.000 spettatori (share 11,16%) .. “I soliti ignoti” sono stati visti da 4.691.000 spettatori (share 20,27%)

3) Serie Tv, “N.C.I.S. Unità anticrimine”, Rai2: 1.509.000 spettatori (share 6,48%) .. A seguire, l’episodio di “FBI” è stato visto da 1.420.000 spettatori (share 6,24%)

4) Talk Show, “Le parole della settimana”, Rai3: 1.444.000 spettatori (share 6,25%) .. A seguire , la puntata de “Le ragazze” è stata vista da 1.114.000 spettatori (share 5,47%)

5) Film, “Il piccolo lord”, Rete4: 1.023.000 spettatori (share 4,75%)

6) Film di animazione “Vampiretto”, Italia1: 977.000 spettatori (share 4,33%)

7) Calcio, Torino-Juventus, DAZN1: 812.000 spettatori (share 3,55%)

8) Automobilismo, Qualifiche GP F1 , Usa, Tv8: 713.000 spettatori (share 3,30%)

9) Film, “Il collezionista”, Mediaset-IRIS: 476.000 spettatori (share 2,10%)

10) Serie TV, “Little Murders”, La7: 439.000 spettatori (share 1,97%)