Andrea Molaioli torna su luogo del delitto ovverosia il lago. Fatte le dovute proporzioni sembra essere tornati indietro di 13 anni.

Nel 2007 vinse infatti 10 premi David di Donatello con la sua opera “La ragazza del lago”. Il corpo senza vita di una giovane studentessa e giocatrice di hockey venne ritrovato sulle sponde di un piccolo lago di montagna, in Friuli Venezia Giulia. La località è piccola, i sospettati sui quali verte l’indagine del commissario Sanzio (Toni Servillo), quasi tutti.

13 anni dopo il regista Molaioli ha ambientato la sua serie Tv, “Bella da morire”, in una località lacustre “Lagonero”, che non esiste (è stata girata in provincia di Roma). Il lago è nuovamente protagonista perché in fondo ad esso è stato rinvenuto il corpo di una giovane modella, molto bella, Gioia Scuderi che l’ispettrice Eva Cantini, appena giunta sul posto, aveva conosciuto casualmente in un bar. Il primo sospettato dell’omicidio è un extra comunitario, risultato poi innocente. Troppo presto sperare di individuare il colpevole. La ragazza, si scopre alla fine della puntata, era incinta. Un motivo che potrebbe aver scatenato la rabbia omicida dell’assassino.

Nel cast: Cristiana Capotondi (ispettrice Cantini), Matteo Martari (ispettore Corvi), Lucrezia Lante Della Rovere (procuratore della Repubblica Giuditta Doria) e Paolo Sassanelli (Claudio Scuderi, padre della vittima).

Le puntate sono 4.

L’AUDITEL DI DOMENICA 15 MARZO

1) Fiction, “Bella da morire – 1^ puntata”, Rai1: 5.584.000 spettatori (share 20,43%) .. “I soliti ignoti” sono stati visti da 6.266.000 spettatori (share 20,55%) .. “L’eredità” è stata vista da 6.158.000 spettatori (share 21,90%)

2) Talk Show, “Live-Non è la D’Urso”, Canale5: 3.058.000 spettatori (share 14,36%) .. “Paperissima Sprint” è stata vista da 4.563.000 spettatori (share 14,98%) .. “Avanti un altro” è stato visto da 4.950.000 spettatori (share 17,96%)

3) Talk Show, “Che Tempo Che Fa”, Rai2: 2.895.000 spettatori (share 9,88%) .. “Che Tempo Che Fa – Il tavolo” è stato visto da 2.291.000 spettatori (share 9,91%)

4) Film, “Rampage-Furia animale”, Italia1: 2.332.000 spettatori (share 8,24%)

5) Talk Show, “Non è l’arena”, La7: 1.505.000 spettatori (share 7,19%)

6) Film, “Parigi a tutti i costi”, Rai3: 837.000 spettatori (share 2,89%)

7) Film, “Belle e Sebastiene”, Rai Movie: 769.000 spettatori (share 2,60%)

8) Film, “L’amore all’improvviso”, Rete4: 745.000 spettatori (share 2,70%)

9) Film, “Joker-Wild card”, Mediset 20: 639.000 spettatori (share 2,20%)

10) Cooking Show, “Bruno Barbieri-4 Hotel”, Tv8: 520.000 spettatori (share 2,00%)