Un’assassina insospettabile. Nessuno poteva immaginare che dietro la morte di Lorenzo potessero esserci questioni sentimentali e invece così era. Dunque un finale a sorpresa per “Pezzi unici” la bellissima fiction che si è conclusa domenica sera. Non c’erano questioni di droga dietro la morte di Lorenzo né i traffici di opere false come gli indizi disseminati qua e la potevano far credere. La ribelle, Erica, la dura Erica sapeva bene come erano andate le cose ma si è ben guardata dal rivelarle fin quando è stata scoperta con in mano il telefono del povero Lorenzo. Allora è crollata e ha raccontata tutto. Ha finito di recitare la sua parte. In quella notte piena di pioggia lei aveva rincorso Lorenzo e gli aveva detto di esserne innamorata, un amore (purtroppo per lei) non corrisposto. Poi la tragedia, abilmente nascosta per mesi.

Il noir di Cinzia Th Torrini, svelando i suoi misteri, ci ha regalato un finale finalmente positivo, Vanni (Sergio Castellitto), una volta scoperta la verità sulla morte di suo figlio Lorenzo sembra riconciliato con la vita. D’altra parte Lorenzo un po’ di sé lo ha lasciato: un figlio cui è stato imposto il nome di suo padre. Inoltre quei ragazzi “difficili” ormai fanno parte della sua famiglia allargata, sono i suoi “pezzi unici”, come era solito chiamarli Lorenzo.

La fiction ha avuto il pregio di raccontare un mondo, quello delle comunità di recupero, il cui ruolo viene spesso sottovalutato. Così come ha avuto il pregio di essere ambientata in un mondo in via di estinzione (magari non a Firenze, certamente nel resto d’Italia), quello delle botteghe artigiane dove una volta si andava a imparare un mestiere. Quello che i “pezzi unici” hanno imparato a fare grazie a una borsa lavoro. Riscatto e resurrezione sono passati attraverso il dolore, un delitto (inconfessato) e una morte banale.

Molto bravi i giovani attori: Leonardo Pazzagli (Lapo), Anna Manuelli (Erica), Moisé Curia (Elia), Lucrezia Massari (Jess) , Carolina Sala (Valentina) Margherita Tiesi (Beatrice). Completano il cast: Irene Ferri, Fabrizia Sacchi, Lorenzo De Moor, Marco Cocci e Giorgio Panariello.

La fiction ha avuto una media di 4,5 milioni di spettatori con uno share del 20,40%. In Toscana l’ultima puntata ha toccato il record del 34,7% di share.

L’AUDITEL DI DOMENICA 22 DICEMBRE

1) Fiction, “Pezzi unici”, Rai1: 4.805.000 spettatori (primo episodio, share 20,38%) , 4.617.000 spettatori (secondo episodio, share 23,98%) .. “I soliti ignoti” sono stati visti da 5.288.000 spettatori (share 22,47%) .. La supercoppa italiana Juventus-Lazio è stata vista da 6.337.000 spettatori (share 34,61%)

2) Film, “Miracolo nella 34^ strada”, Canale5: 2.132.000 spettatori (share 9,74%) .. “Paperissima Sprint” è stata vista da 3.236.000 spettatori (share 13,95%)

3) Talk Show,”Che Tempo Che Fa”, Rai2: 2.037.000 spettatori (share 8,66%) .. A seguire, “Che Tempo Che Fa – Il Tavolo” è stato visto da 1.335.000 spettatori (share 7,18%)

4) Attualità, “Le iene”, Italia1: 1.887.000 spettatori (share 10,85%)

5) Calcio, Sassuolo-Napoli, Sky sport serie A: 975.000 spettatori (share 4,10%)

6) Film, “Indiana Jones e il tempio del teschio di cristallo”, Rete4: 834.000 spettatori (share 4,04%)

7) Film , “Come d’incanto”, Rai3: 802.000 spettatori (share 3,43%)

8) Talk Show, “Non è l’arena – Best”, La7: 718.000 spettatori (share 3.78%)

9) Film, “La principessa Sissi”, Rai Movie: 560.000 spettatori (share 2,40%)

10) Film, “Un misterioso Babbo Natale”, La5: 389.000 spettatori (share 1,70%)