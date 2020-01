Un’altra vittima sul Terminillo, la seconda in 10 giorni. A perdere la vita oggi pomeriggio è stata una donna di Roma, M.D.M, 49 anni, impegnata in un’escursione insieme al compagno quando – presumibilmente a causa del ghiaccio presente a terra – è scivolata per circa un centinaio di metri lungo il canalone centrale procurandosi diversi traumi dopo un impatto su alcune rocce scoperte. Inutile ogni tentativo di soccorso. La donna è morta sul colpo.

Sul posto una squadra di terra del Soccorso Alpino e Speleologico Lazio – CNSAS della stazione di Rieti e il personale sanitario del 118, oltre polizia, carabinieri e vigili del fuoco.

Lo scorso 27 dicembre, in un incidente che si è verificato nello stesso luogo perse la vita Davide Pizzolato, 46enne, vice presidente del CAI di Vicenza, esperto scalatore.

