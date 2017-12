Letture (199) Commenti (0) Pubblicato in: Notizie di Terni, Sport, Altri sport

I successi e i personaggi dello sport ternano nel corso del 2017

Il mese di aprile si apre con la vittoria della Ternana sul difficile campo di Novara. La squadra rossoverde vince per 2-1 con una doppietta di Simone Palombi che conferma le sue qualità di autentico cecchino per la fortuna della Ternana e del suo allenatore, Fabio Liverani che ha iniziato a compiere il suo miracolo.

E Palombi ( nella foto accanto a sx )a fine partita dedica la doppietta ai suoi genitori. Il futuro sembra meno nero per la formazione rossoverde sale a quota 32 punti raggiungendo Latina e Trapani lasciando dietro di un punto il Pisa.

Il giorno successivo, è il 2 di aprile, si registrano dei risultati favorevoli per lo sport ternano:

nella scherma è Chiara Crovari a conquistare a Foggia, nella sciabola, la medaglia di bronzo ai Campionati Europei Under 23, mentre nel Canottaggio i canottieri del Circolo Lavoratori Terni sotto la guida di Fabio Poletti conquistatno al Meeting nazionale due medaglie di argento con Clelia Stefanini, nel Singolo Ragazze , e con Matteo Tonelli-Francesco Molinari nel Doppio Junior.

Nella stessa giornata la Ternana Femminile vince a Milano contro la Kick-Off per 4-2 con Renatinha che realizza una tripletta, mentre nel motociclismo il Team GRT Yamaha, gestito dai ternani Mirko Giansanti e Filippo Conti, ottiene la seconda vittoria su tre corse con l'italiano Federico Caricasulo e si insedia al primo posto della classifca piloti WSSP con Lucas Mahias.

Il 4 aprile la Ternana affronta la quarta partita di Liverani, tre vittorie, giocando contro il Benevento e, purtroppo le cose non sono positive, perchè la squadra rossoverde viene sconfitta con la complicità di un direttore di gara, Aureliano di Bologna, generosissimo nel concedere ai locali un calcio di rigore per un contatto di Ceravolo con Meccariello che, poi, realizza il gol della bandiera.

A fine partita Meccariello stigmatizza il comportamento dell'attaccante calabrese “ Ceravolo si è letteralmente buttato”. La Ternana avrebbe meritato qualcosa di più al Vigorito.

Il 6 aprile arriva, purtroppo, una grossa delusione per Lucia Lucarini ( nella foto a dx, foto Bizzi/Trifiletti )e Chiara Crovari ai mondiali di sciabola Under 20. A vincere è la quattordicenne Botello.

In settimana si registra la minaccia da parte della Ternana di ritirarsi dal campionato in virtù di quanto accaduto a Milano e che, secondo la società rossoverde, risulta del tutto inventato quanto scritto sul referto. Dopo alcuni colloqui, però, la società decide di continuare per la gioia dei propri sostenitori.

Il canmpionato di B sta entrando nella sua fase decisiva e la Ternana al Liberati affronta la Salernitana e vince per 1-0 con un gol di Avenatti su azione susseguente a calcio di punizione battuto da Ledesma. Ora la Ternana ha messo dietro due squadre e raggiunge quota 35.

E' il 9 di aprile quando Danilo Petrucci ( nella foto sotto, fonte sito team Pramac ) si presenta in pista a Rio Hondo, Argentina, dove è anche protagonista di una grande corsa. Lotta per tanti giri per la quarta posizione, ma soffre nel finale e riesce a chiudere al 7 ° posto.

Nello stesso giorno altra giornata di gloria per la scherma italiana che con le donne nella sciabola va a conquistare l'argento perdendo a Plovdiv contro la Russia, per la Coppa del mondo con il punteggio di 45-30.

La squadra azzurra è formata da Chiara Crovari, Lucia Lucarini, Battiston, Passaro.

Al Memorial D'Aloja, che si svolge sulle acque del lago di Piediluco, partecipa anche Matteo Mulas che non tradisce i pronostici vincendo il Singolo nei pesi leggeri.

Nella stessa giornata la Ternana Femminile di calcio a 5 gioca contro la Lazio e la batte per 6-3 con i gol di Renatinha, 3 gol, Taina Santos, Neka e Brandolini.

Con il successo la squadra allenata da Federico Pellegrini si piazza al primo posto della Gold Round.

Il 17 di aprile la Ternana torna in campo per affrontare l'Entella a Chiavari. La partita sembra incanalarsi sullo 0-0 quando al 30' del secondo tempo, invece, è il nuovo entrato, Mota Carvalho, a rompere gli equilibri. La squadra rossoverde ha pochi minuti per poter rimediare e fortunatamente al 40' riesce a pareggiare con Diakitè. Un punto prezioso, ma per quanto ha espresso la formazione rossoverde avrebbe meritato certamente di più.

Il 22 di aprile la squadra di Liverani ottiene una vittoria prestigiosa al Libeati contro il forte Frosinone: 2-0 con i gol di Palombi che si conferma goleador di primissimo piano per la categoria. 4.000 presenti più 1000 tfosi laziali al seguito. La Ternana di Liverani piace!

In questa partita si fa male Luca Germoni ( nella foto a dx in ospedale ) che viene ricoverato in ospedale per accertamenti. Per lui un trauma cranico con forte trauma cervicale e i sanitari gli diagnosticano 35 giorni per la sua guarigione. L'infortunio di Germoni scaturito da uno scontro aereo tra lui e Alessandro Frara.

E' il 23 quando si torna a correre nella moto GP: si corre il Gran Premio d'Austria in cui si assiste ad una straordinaria rimonta di Danilo Petrucci che stupisce tutti tagliando il traguardo all'ottavo posto.

Il 25 aprile si gioca al Rigamonti un'autentica sfida per la salvezza: la Ternana in trasferta affronta il Brescia in una partita dcelicatissima. La perde ma Liverani a fine partita dichiara senza mezzi termini che la squadra riuscirà a salvarsi.

Del resto a Brescia le Fere disputano una buona partita, ma non altrettanto fa l'arbitro Di Martino di Teramo che annulla due gol ai rossoverdi, uno a Di Noia e l'altro a Diakitè, e convalida un gol al Brescia, frutto di una ripartenza con fallo di mano in piena area che doveva essere punito con il calcio di rigore. In occasione del gol realizzato da Defendi il centrocampista si fa male ed è costretto ad uscire dal campo. La squadra rossoverde resta a 39 punti con Pisa e latina diertro a 2 punti e con Trapani e Vicenza a 41. Situazione, quindi, sempre complessa.

Liverani viene espulso al Rigamonti e per il match casalingo contro il Carpi andrà in panchina il suo secondo, Alessandria. Il match termina sullo 0-0.

Il mese di aprile si chiude con il secondo posto di Luca Mahias ed il sesto di Caricasulo ad Assen nel mondiale WSSP e con la vittoria della Ternana Femminile per 3-2 sulla Lazio inaugurando, così, nel migliore dei modi la prima partita dei play-off.

E si arriva alla partita decisiva per la Ternana che per la 40 esima giornata affronta in trasferta una diretta concorrente, il Vicenza. La squadra rossoverde disputa una grande partita mettendo cuore e carattere nella sfida. E' Falletti a realizzare il gol della vittoria su servizio dell'ottimo Pettinari. Con i tre punti conquistati la squadra rossoverde è matematicamente nei play-out e può puntare decisamente alla salvezza diretta battendo la Spal in casa nel match successivo.

E' il 13 maggio quando la ternana batte la Spal per 2-1. E pensare che la partita era inizia male per un errore di Ledesma che permette ad Antenucci di presentarsi a tu per tu con Aresti battendolo. Poi, il pareggio di Falletti che sfrutta un cross dalla sinistra di Pettinari che, poi, realizza il secondo gol su assit di ledesma. E' il 2-1 che permette alla Ternana di andarsi a giocare la salvezza diretta ad Ascoli lasciando dietro Avellino, Trapani, Vicenza, Pisa e con Liverani che in 12 partite ha conquistato la bellezza di 23 punti. Media da promozione non da squadra che lotta per evitare la retrocessione.

E' il 13 maggio quando lo sport ternano si esalta per il titolo tricolore nella sciabola di Lucia Lucarini che lo conquista a Cagliari. Quinto posto per Chiara Crovari.

Il giorno successivo la Ternana femminile va a Montesilvano per il primo incontro di semifinale e vince per 3-2 con le reti di Renatinha, Taina Santos e Bisognin.

Altra grande soddisfazione per il CLT e per Fabio Poletti che possono gioire per la convocazione in azzurro di Matteo Mulas, e dei due ragazzi del doppio, Francesco Molinari e Matteo Tonelli.

E arriva il 18 maggio, il giorno del verdetto per le sorti rossoverdi. Si va ad Ascoli con 1.000 tifosi al seguito pronti a sostenere la squadra in ogni modo perchè la rincorsa è stata difficile ma emozionante. La partita si mette subito male perchè al 7' l'Ascoli passa in vantaggio con Gigliotti al 7' e per tutto il primo tempo la Ternana non riesce a trovare lo spunto giusto. Si deve attendere la ripresa, e per l'esattezza il ventesimo, quando Falletti serve Pettinari che tira prontamente a rete ma respinge il portiere e sulla ribattuta arriva per primo Avenatti che pareggia il conto dei gol. Tre minuti dopo raddoppia Falletti che ruba furbescamente al limite un pallone al portiere locale e lo batte, E' l'apoteosi! La squadra viene sostenuta nei terribili 20 minuti finali con un paio di brividi che fanno temere il peggio ma alla fine il fischio finale di Illuzzi scatena la gioia di squadra, tecnico e tifosi. La Ternana sotto la gestione Liverani ha conquistato in 13 partite 26 punti, centrando un'impresa apparsa a tutti al momento del suo arrivo impossibile.

Il 20 maggio Alessio Foconi è impegnato a Shangai per la Coppa del Mondo. Alessio sfiora il successo perdendo nella finalissima con Richard Kruse dopo aver avuto la meglio sugli altri due azzurri, Cassarà e Baldini. Vittoria a Torino, 2° posto a Il Cairo ed ora quello di Shangai lo fanno salire ai primi posti nel ranking mondiale.

E nello stesso giorno un bel quinto posto per il doppio azzurro formato da Matteo Tonelli e Francesco Molinari agli europei di Krafeld dove vince proprio l'equipaggio tedesco.

Il giorno dopo la Ternana Femminile batte il Montesilvano per 3-0 e va in finalissima dove incontrerà la corazzata Olimpus Roma.

Il 21 maggio a Le Mans Petrucci si ritira per un guasto alla moto in una corsa in cui stava facendo bene, con una buona partenza e con un feeling con la moto che prometteva davvero bene. Peccato”!

Il 23 di maggio al Liberati, prima dello sciogliete le righe, si festeggia la salvezza ma non mancano le contestazioni contro Longarini e la sua gestione. E' lo stesso Simone Longarini ad annunciare due giorni dopo, è il 25, il suo disimpegno e fissa per il 15 di luglio la data per una eventuale vendita.

Il 27 maggio si disputa la gara 1 della finale tra l'Olimpus Roma e la Ternana Femminile con i laziali che vincono addirittura per 8-3 .

Sarà dura recuperare e andare a gara 3.

E' il 29 maggio quando Alberto Migliosi del Gruppo Canoe Terni conquista il titolo tricolore categoria K1 ragazzi e nella stessa categoria si classificano al secondo ed al terzo posto Asia Tolomei convocata poi in azzurro per la prova di Coppa del Mondo, e Gaia Sanna.

Il mese di giugno inzia con un'altra bella notizia per una ragazza cresciuta nella Pink Basket di Terni, Lorela Cubaj che va a giocare in america nelle fila della Georgia Tech, la squadra della Georgia Institute of technology.

Per il Gran Premio d'Italia si corre al Mugello e Danilo Petrucci vive un'altra di quelle giornate che difficilmente si dimenticano. Corre una gara fantastica e alla fine, dopo una lotta aspra con Vinales e con Valentino Rossi, riesce a conquistare uno strepitoso terzo posto. Immensa soddisfazione per Danilo ma anche per tutti i ternani che tornano ad amare il motocislismo con le imprese del ternano.

Il 4 giugno si gioca la gara 2 della finalissima scudetto al Paldivittorio gremito in ogno ordine di posto. Vince la Ternana per 3-2 con il gol determinante di Renatinha verso la fine del match che rompe gli equilibri in campo. In gol anche Taina Santos e Cortes e Lucileia per le romane.

Il 5 di giugno si tolgono una bella soddisfazione le ragazze del Rugby. Le Iguane si aggiudicano il terzo posto in Coppa Italia e De Petris, l'allenatore esplicita alla fine la sua grande soddisfazione per il risultato conseguito.

A 8 giorni dalla data fissata da Longarini si manifesta l'interessamento per l'acquisto da parte della società dell'Unicusano insieme a quello di Camilli, patron della Viterbese.

Ancora Foconi alla ribalta nel fioretto sia individuale che a squadre. L'atleta ternano vince a Gorizia il tricolore sia a livello individuale che a squadre insieme a Baldini, Paroli e Nista.

Il dieci giugno regala allo sport ternano un altro titolo tricolore juniores, quello di Alessio Rossi nei 20.000 metri ad eliminazione nel pattinaggio.

Non è invece una buona giornata l'11 giugno perchè a Barcellona Danilo Petrucci sbaglia la partenza, riesce a recuperare, ma cade a due giri dal termine quando occupava la quinta posizione.

L'11 di giugno si gioca al Paladivittorio la partita che assegnerà lo scudetto. La Ternana è ad un passo dalla sua conquista: è in vantaggio, ha una giocatrice in più in campo, ma vive 5 minuti finali davvero tragici, sportivamente parlando: Pellegrini si fa espellere, la squadra è disorientata, la superiorità numerica non viene sfruttata ed, anzi, sono le romane a sfruttarla pareggiando il match e successivamente andandolo a vincere, senza considerare, poi, una ghiotta occasione finale con un calcio di rigore battuto da Renatinha e parato dalla Giustiniani. Insomma, un finale folle che fa assegnare lo scudetto all'Olimpus.

Alla vigilia del termine fissato per l'eventuale acquisizione della societa rossoverde Simone Longarini annuncia tramite il proprio legale, Massimo Proietti, il prossimo accordo con Unicusano che viene formalizzato il 21 giugno.

Il 14 giugno Filippo Persichetti si aggiudica il titolo italiano di quarta categoria nel Tennis Tavolo. Il pongista del TT Campomaggiore batte Mattias Monguisti della Juvenes San Marino.

Due giorni dopo altra soddisfazione per Alessio Rossi che viene convocato per gli Europi che si disputano a Logos in Portogallo.

Il 21 di giugno muore uno dei protagonista della Ternana degli anni d'oro, Mario Russo, generoso centrocampista che ha profondamente amato quella maglia che ha indossato con grande professionalità.

Il giorno successivo altra soddisfazione per i due giovani canottieri del CLT, Francesco Molinari e Matteo Tonelli che conquistano il bronzo ai tricolori Under 23.

Il 24 giugno Danilo Petrucci dà prova della sua clase conquistando il secondo posto dietro a Valentino Rossi sulla pista bagnata di Assen. Il pilota ternano alla fine recrimina per i doppiaggi che hanno ostacolato il suo finale di corsa.