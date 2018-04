Letture (914) Commenti (0) Pubblicato in: Notizie di Terni, Cronaca di Terni

NEI PRESSI DELL'OSPEDALE. NON E' GRAVE. CAOS TRAFFICO.

Un incidente stradale si è verificato intorno alle ore 15,30 nei pressi dell'ospedale di Terni. Un uomo che si trovava in sella a uno scooter si è scontrato con una Citroen C3.

Lo scooter stava scendendo da viale Giandimartalo da Vitalone in direzione Terni quando, all'altezza della deviazione per strada Santa Maria Maddalena si è scontrato con l'utilitaria che stava salendo in direzione contraria e stava svoltando a sinistra.

L'uomo è rimasta ferito,non in modo grave. Illesa la conducente della Citroen e la passeggera che viaggiava insieme a lei.

Sul posto si sono recati i vigili del fuoco. Per i rilievi dell'incidente gli agenti della polizia stradale.

L'incidente ha avuto ripercussioni sul traffico. Una lunga coda di auto si è formata su viale Giandimartalo da Vitalone e sua via Campomicciolo.