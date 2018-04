Letture (57) Commenti (0) Pubblicato in: Notizie di Terni, Cronaca di Terni

SERVIZIO GRATUITO CON I MEDICI DEL REPARTO GERIATRICO DELL'OSPEDALE - SPI CGIL: PER FAVORE, LE STRISCE PEDONALI

Una notizia che farà piacere a tutti i nostri lettori un po' avanti con gli anni. Dal 10 aprile , dalle ore 15,30 alle ore 17,30, il centro sociale Volta attiverà uno "sportello geriatria". I medici del reparto geriatrico dell'ospedale di Terni, coordinati dal primario, la dottoressa Maria Grazia Proietti , saranno a disposizione degli utenti, in modo gratuito, rispondendo a domande e dando consigli sul come affrontare in modo corretto le problematiche che sorgono con l'avanzare dell'età. Gli incontri si svolgeranno nella sede del centro sociale, in Corso Tacito 146, presso i locali della ex foresteria della "Terni".

Lo SPI CGIL, invece, lancia un vero e proprio appello a chi amministra la città affinché l'utenza debole (soprattutto gli anziani) sia messa in grado di poter camminare e attraversare la strada in sicurezza.

Oggi , a Terni, si va a naso, sostiene il sindacato , "perché ormai le strisce pedonali, è proprio il caso di dirlo, sono un ricordo proprio sbiadito”.

"Se si invitano gli anziani, uomini e donne, a camminare perché necessario alla salute e al mantenimento di buone condizioni fisiche - scrive lo SPI-CGIL - è altrettanto necessario tutelare la loro incolumità di pedoni, che tuttavia è messa costantemente a rischio per la mancanza, in quasi tutti i punti cruciali della città, di una segnaletica evidente. Si tratti di strade a scorrimento veloce o meno.

Questa situazione aumenta fortemente la possibilità di incorrere in incidenti, soprattutto per quelle fasce di età non più reattive e “scattanti” e pertanto impossibilitate nell'eseguire qualche balzo atletico salvavita."

"Siamo tutti pedoni" è la campagna di sensibilizzazione portata avanti dal sindacato, gli anziani lo sono ancora di più.