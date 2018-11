Letture (119) Commenti (0) Pubblicato in: Notizie di Terni, Politica e sindacale

IL COMUNE DI TERNI NON SI LASCI SFUGGIRE QUESTA OCCASIONE.OPERA TROPPO IMPORTANTE PER LA CITTA'

"In merito all’imminente scadenza della procedura per la realizzazione del Palasport, il gruppo consigliare del Partito Democratico sottolinea la necessità di dare rapidamente seguito all’iter per la valutazione dell’offerta valida attualmente in corso. Il Palasport è infatti un’opera importante per l’intera città di Terni, in quanto rappresenta un polo d’attrazione nei campi dello sport, del tempo libero, dello svago e della cultura e risulta, quindi, idoneo ad ospitare eventi sportivi, fieristici, musicali, culturali e teatrali".

Lo scrive in una nota Francesco Filipponi, presidente del gruppo consiliare del Partito Democratico.

Sul tavolo dell'amministrazione comunale c'è l'offerta presentata dal gruppo milanese SALC SPA

"Ma l’idea di avere un Palasport è anche molto altro - scrive ancora il PD - è innanzitutto un’operazione importante per il territorio comunale, sia per il particolare pregio delle aree interessate, sia per le destinazioni urbanistiche previste. Non da ultimo, esso assume anche una valenza significativa dal punto di vista della portata degli investimenti da attuare, con enormi ricadute di carattere socio-economico che tali investimenti, e il loro indotto, sia nella fase di realizzazione che in quella di gestione, comportano per il territorio comunale".

"Con l’intenzione di offrire un contributo anche su questo tema - il Gruppo consigliare del PD - chiede, infine, di dare un riscontro amministrativo alla nota inviata dalla ditta presentatrice dell’offerta e magari ad un esame congiunto in sede valutativa. Viene, inoltre, auspicata la dovuta attenzione da parte dell’amministrazione nei confronti del progetto di cui sopra, al fine di non lasciarsi sfuggire questa occasione, consapevoli anche della possibilità di migliorare in sede esecutiva tutti i dettagli tecnici.