Stava pulendo la strada quando ha urtato il muro di recinzione di un condominio

Una spazzatrice che stava eseguendo la pulizia di un marciapede ha urtato il muro di recinzione di un condominio danneggiando anche la tubazione del gas. È accaduto questa mattina in via Turati a Terni. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco per la fuga di gas e la polizia municipale che ha interrotto un tratto di strada per permettere ai tecnici del pronto intervento dell'Asm di riparare il danno. Nessuna conseguenza per il conducente del mezzo.