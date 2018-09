Letture (600) Commenti (0) Pubblicato in: Notizie di Terni, Cronaca di Terni

INTERVENTI FRA TERNI, NARNI SCALO E AMELIA

A partire da domani, martedì 18 settembre - comunica ANAS - lavori di manutenzione del manto stradale interesseranno la strada statale 675 “Umbro Laziale” (Terno-Orte). In particolare, tra Terni e Amelia saranno eseguiti alcuni interventi preliminari di ripristino localizzato della pavimentazione sulla carreggiata nord che dovrà ospitare il doppio senso di circolazione durante i lavori di risanamento della carreggiata sud.

Per consentire tali interventi, da domani a martedì 25 settembre il transito sarà consentito a doppio senso di marcia per un tratto di 4,25 km in corrispondenza dello svincolo di Narni Scalo/Capitone, che sarà temporaneamente chiuso in ingresso e in uscita in direzione Terni.

Successivamente, da martedì 25 a sabato 29 settembre il transito sarà consentito a doppio senso di marcia per un tratto di circa 5 km in corrispondenza dello svincolo di Narni Scalo/San Gemini che sarà temporaneamente chiuso in ingresso e in uscita in direzione Terni.

Infine, da lunedì 1 a sabato 6 ottobre in direzione Terni sarà chiusa la sola corsia di marcia per brevi tratti, tra Terni e Narni Scalo/San Gemini con transito consentito in corsia di sorpasso e senza interessare gli svincoli.