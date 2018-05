Letture (227) Commenti (0) Pubblicato in: Cinema e spettacolo

PRIMO FILM:"LA TARTARUGA ROSSA", A CITTA' GIARDINO.

Dal 1 giugno al 27 luglio torna a Terni la rassegna estiva di cinema dal mondo IL MONDO IN UN CORTILE! Ottava edizione.

Serata inaugurale con la proiezione del capolavoro dello studio Ghibli LA TARTARUGA ROSSA.



Terni, Cortile di Via Premuda a Città Giardino, Giovedì 1 giugno 2018, Ore 21.00. Ingresso libero.



La rassegna proseguirà con altre 13 proiezioni e numerosi eventi collaterali in 4 quartieri: Città Giardino, Cospea, Campitello e Borgo Bovio.

Evento finale il 27 luglio a Collescipoli.