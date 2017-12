Letture (688) Commenti (0) Pubblicato in: Notizie di Terni, Cronaca di Terni

PER SCORAGGIARE L'INGRESSO DEI FURBETTI. CAMBIATO SENSO DI MARCIA IN VIA DEI CAMPOREALI

Al fine di scoraggiare l'ingresso nella Zona al Traffico Limitato, il Comune di Terni ha varato l'accensione di 10 nuove telecamere in altrettanti "varchi". Insomma, dalla mezzanotte del 31 dicembre sarà molto più difficile, anzi sarà impossibile, entrare con la macchina nel centro storico senza incorrere nelle sanzioni amministrative. Il Comune ha individuato le falle attraverso le quali i "furbetti" riuscivano a entrare nelle zone interdette al traffico predisponendo in quei luoghi l'accensione dell'occhio elettronico.

ECCO L'ELENCO DEI NUOVI VARCHI

1) VIA SAN NICANDRO

2) VIA FAUSTINI

3) VIA DEI CAMPOREALI. IN QUESTO CASO E' STATO CAMBIATO ANCHE IL SENSO DI MARCIA, NON PIU' IN USCITA DA VIA 1 MAGGIO BENSI' IN ENTRATA DA VIA FRATTI.

QUESTI TRE NUOVI VARCHI SONO PER LA ZONA A TRAFFICO LIMITATO.

4) VIA DEL COMUNE VECCHIO

5) LARGO ELIA ROSSI PASSAVANTI (CHE DA PIAZZA DEL MERCATO CONDUCE IN CORSO TACITO, CON SENSO UNICO)

6) CORSO TACITO (2 VARCHI: TRA VIA PETRONI E VIA PETRUCCI E TRA VIA DEI CAMPOREALI E VIA FAUSTINI)

8) VIA ROMA

9) PIAZZA SOLFERINO

10)PIAZZA DELLA REPUBBLICA

QUESTI ULTIMI VARCHI SONO RIFERITI AD AREE PEDONALI.

L'ACCESSO NELLE AREE PEDONALI RIMANE CONSENTITO AI VEICOLI AUTORIZZATI ZTL , DALLE ORE 8 ALLE ORE 11 E DALLE ORE 15 ALLE ORE 18, PER OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO.

Una novità riguarda il varco di via Corona che conduce a Piazza del Mercato: dal 1 gennaio l'ingresso sarà consentito a tutti dalle ore 7 alle ore 21. Con obbligo di uscita in via delle Portelle.